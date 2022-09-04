Türkiye MotoFest etkinliğinde müzik grubu Kolpa ve Erol Evgin sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Türkiye MotoFest etkinliğinde konser düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü müzik grubu Kolpa ve sanatçı Erol Evgin sahne aldı.

Kolpa ve Erol Evgin, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.



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