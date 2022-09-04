YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Türkiye MotoFest etkinliğinde müzik grubu Kolpa ve Erol Evgin sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde müzik grubu Kolpa ve Erol Evgin sahne aldı

04.09.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye MotoFest etkinliğinde müzik grubu Kolpa ve Erol Evgin sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Türkiye MotoFest etkinliğinde konser düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü müzik grubu Kolpa ve sanatçı Erol Evgin sahne aldı.

Kolpa ve Erol Evgin, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldüAfyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Tayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldüTayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar konser

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
13:02
İkindi
16:40
Akşam
19:32
Yatsı
20:52
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.