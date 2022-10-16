YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

16.10.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko: 85 - AYOS Konyaspor Basketbol: 71

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Güler, Berk Kurtulmuş

Fenerbahçe Beko: Motley 14, İsmet Akpınar 6, Hayes Davis 5, Pierre 2, Guduric 6, Metecan Birsen 11, Şehmus Hazer 6, Wilbekin 2, Edwards 20, Samet Geyik 4, Melih Mahmutoğlu 9

AYOS Konyaspor Basketbol: Alex Perez 2, Troy Selim Şav 2, Badzim 5, Morgan 13, Eddie 18, Wesley Sulaimon 15, Mert Gizir, Erkin Şenel, Can Altıntığ 7, Ramazan Tekin 9

1. Periyot: 18-15

Devre: 40-27

3. Periyot: 61-44

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği AYOS Konyaspor Basketbol'u 85-71 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası karşılıklı sayılarla geçti. Fenerbahçe Beko'dan Motley, İsmet Akpınar ve Guduric'in bulduğu sayılara, konuk ekip Badzim, Troy Selim Şav ve Morgan'la karşılık verdi: 9-8. Son bölümde rakibine top kayıpları yaptıran sarı-lacivertliler, özellikle Edwards'ın üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu ve ikinci periyoda 18-15'lik skorla, önde girmeyi başardı.

İkinci periyodun ilk bölümünde de iyi oyununu sürdüren Edwards ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 7 sayıya (27-20) çıkardı. Son bölümde 14 sayılık fark yakalayan Fenerbahçe Beko, devreyi de 13 sayı farkla, 40-27 önde tamamladı.

Maçın üçüncü periyodunda da Motley, Edwards ve Hayes Davis'le etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, çeyrek bitimine 6 dakika 45 saniye kala 20 sayıyla maçtaki en yüksek farkı yakaladı: 49-29. Fenerbahçe Beko son periyoda da 61-44 önde girdi.

Son periyotta rakibinin farkı azaltma çabalarına karşılık veren Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ve Metecan Birsen'in etkili oyunuyla ilk 5 dakikalık bölümü 69-55'lik skorla önde geçti. Bitime 2 dakika 20 saniye kala yeşil-beyazlılar, farkı 10 sayıya kadar düşürse de (74-64), Şehmus Hazer ve Motley'in sayılarıyla oyunu bırakmayan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 85-71 galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti
Altınordu-Samsunspor maçının ardındanAltınordu-Samsunspor maçının ardından
ING Kadınlar Basketbol Süper LigiING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:55
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:49
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.