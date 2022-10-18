Türkiye, su altı sporlarıyla dalış turizminde marka olmaya başladı

HÜSEYİN DOĞRU/FATİH ÇAKMAK- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın, ülkenin ve Kaş'ın dalış anlamında bir marka olmasını sağladığını kaydetti.

Oğuz Aydın, AA Spor Sohbetleri'nin konuğu olarak, sezon değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon düzenlenen şampiyonaları sıfır hatayla yaptıklarını belirten Aydın, Kaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın bugüne kadarki en yüksek katılımlı organizasyon olduğunu belirtti.

Kaş'taki organizasyona 39 ülkeden 500 kişinin katıldığını aktaran Aydın, "Şampiyonada rekorlara imza atıldı. Türkiye olarak biz de altın ve gümüş madalyalarımızı aldık. Ülkemizin ve Kaş'ın tanıtımına çok büyük katkısı oldu. Sadece sportif açıdan değil, dalış turizmine de etkisi çok oldu. O yüzden Kaş artık dalış anlamında bir marka. Orada batıklar da var. Bir su altı müzesi çalışması bitmek üzere." dedi.

Suyun berraklığının ve su altı canlılığının fazla olmasının Kaş'ı bu spor için cazip kıldığını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Serbest dalışın Türkiye'de talimatını yayınlıyoruz. Türkiye'de 276 dalış merkezimiz var. Şimdi yapacağımız şey, ülkelerin yarışmalardan önce milli takım kampları için oraya aylar öncesinden gelmesini sağlamak. Bu da dalış turizmine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. 17 Ekim'de Balıkesir'in Gömeç ilçesinde mermer heykelleri suyun altına batırıyoruz. Diğer paydaşlarla bunları yaparak dalış turizmine farklı şeyler kazandırıyoruz. İnsanlar suyun altına indiğinde artık farklı şeyler görecek. Kaş'a, Ayvalık'a niye gelmeliler? Cazibe merkezi olmaları için çalışmalarımız devam ediyor."

Seçim nedeniyle geç başladıkları sezonda çok hızlı şekilde bütün şampiyonaları organize ettiklerini dile getiren Aydın, "11 spor branşı olmasına rağmen hızlı bir şekilde işimize soyunduk. Serbest dalışın Sırbistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'na bugüne kadar gençler götürülmemiş. İlk defa biz götürdük. Oradan gençlerimiz 13'ü altın, 35 madalyayla döndü." diye konuştu.

- "Başarıya birlikte imza atıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptırdığı havuzlarla Türkiye'de su altı sporları için altyapının geliştiğini dile getiren Aydın, "Sadece batıda değil doğuda, güneyde, kuzeyde, her tarafta yapabiliriz. Paletli yüzmede bu yıl ilk defa takım halinde uluslararası açık su yarışmasına sporcularımızı gönderdik. Öncesinde Kaş'ta milli takım kampına aldık. O çocuklarımız ilk defa gidiyor olmasına rağmen ülkeye madalyayla döndüler. Su altı görüntülemede yine iki gün öncesi Avrupa şampiyonu olarak ülkeye döndüler. Zıpkınla balık avı keza öyle. Yani branşlarımızda başarıya birlikte imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Su altı sporlarını 81 ile yaymayı hedeflediklerini kaydeden Aydın, "Artık 2023 yılında gençlere milli takım kampları ve çoklu kamplar yaparak, onları daha fazla sporun içine çekeceğiz. Branşımızı tabana yayacağız. Sadece 10 şehre değil, Van'a da Ordu'ya da diğer illerimize de gideceğiz. Su kayağı için Afyonkarahisar'a gittik, Kayseri'ye gittik, Hatay'daki tesislerde inceleme yaptık. Paletli yüzmeyi, hokeyi, bugün paletli yüzme okul sporlarına girdi, artık 81 ilde yapmak mümkün." şeklinde görüş belirtti.

Su altı sporlarının izlenme oranlarını artırmak için projeler geliştirdiklerini belirten Aydın, "Su altı ragbisinde İzmir bölgesi takımları ağırlıklı. Onların antrenmanlarını yakından takip ediyoruz. İnanıyorum ki 2023'te ragbide bize bir Avrupa şampiyonluğu gelecek. Hokeyi ise bu yıl 15 yaş grubuna kadar indirdik. Rekabeti artırarak aynı zamanda yurt dışında yapılan özel organizasyonlara kulüplerimizi gri pasaportlarla gönderdik. Desteklerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

- "Organizasyonları çok iyi yapıyoruz"

Anadolu'daki öğrencilerin su altı sporlarına başlayabilmesi için üniversitelerin spor fakültelerinde branşlarıyla ilgili bölüm açılacağının bilgisini veren Aydın, su altı sporlarının çok pahalı olmadığını her fırsatta anlattıklarını söyledi.

Bu yıl sponsorluklar almaya başladıklarını aktaran Aydın, "2023'te sponsorlarımız çok daha fazla olacak. 2023 için bazı illerimizde aynı hafta sonunda 3 tane yarış planı yapıyoruz. Van'a gittiğiniz zaman 50 metrelik olimpik yüzme havuzunda su altı görüntüleme de olur, paletli yüzme de yaparsınız, su altı hokeyi de olur. Bu arada açık su yarışını yapabilirsiniz. Ordu'ya gittiğiniz zaman su kayağını, bunun yanı sıra yine su altı hokeyi müsabakasını, zıpkınla balık avı yarışmasını yapabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk dalışı yasağının kaldırılmasına ilişkin çalışmaların bittiğini belirten Aydın, "Çocuk dalışıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. 2023'te talimatını yayımlayacağız. Çocuk dalışı ülkemizde yasak. Şimdi biz 14 yaşından 12 yaşına, ileriki dönemde 10 yaşına kadar planlıyoruz. Dünyada yapılıyor bu. Biz o çocuklarımıza su altı sevgisini gerek sportif yönden gerekse dalış olarak anlatmak için mevzuatlarımızı yeniliyor olmamız lazım." dedi.

Aydın, "Hep beraber olursak dalış turizminden de su altı spor turizminden de dünyadaki payımızı alırız. Bugün bir serbest dalışa 39 ülkenin gelmesi ve Kaş'ı tercih ediyor olmasının tek nedeni, evet doğal güzelliklerimiz var ancak, organizasyonları çok iyi yapmamız. Artık organizasyonları almaktan korkmayacağız. Bu faaliyetleri üstlenerek olimpiyatları yapmaya da hazır olalım, her türlü dünya şampiyonasına hazır olalım, gücümüzün farkında olalım." diyerek sözlerini tamamladı.

