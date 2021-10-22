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Türkiye Süpermoto Şampiyonası hafta sonu Uşak'ta düzenlenecek

22.10.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süpermoto Şampiyonası hafta sonu Uşak'ta düzenlenecek

Türkiye Süpermoto Şampiyonası sezon final yarışları, Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 4. ayak yarışlarına yarın ve 24 Ekim tarihlerinde Uşak'ta yapılacak. Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde organize edilecek sezonun son mücadelesinde ayrıca Ohvale MiniGP Kupası heyecanı da yaşanacak.

Şampiyonada Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek. Yarın yapılacak serbest antrenmanların ardından sıralama antrenmanlarına geçilecek. 24 Ekim Pazar günü ise birbirinden çekişmeli yarışlar, iki etap halinde start alacak.

Ohvale MiniGP ve Büyükler Kupası'nda da sezon Uşak'ta tamamlanacak. Ohvale MiniGP Kupası'nda minik sporcular, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde yeteneklerini sergileyecek.

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