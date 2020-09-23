Türkiye Topraksolucanı Atlası topraksolucanı zenginliğini ortaya koyuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Mısırlıoğlu’nun ’Türkiye Topraksolucanı Atlası’ isimli kitabı, Türkiye’nin topraksolucanı çeşitliliği ve endemik türleri hakkında önemli bir kaynak sunuyor.

Topraksolucanlarının değerinin Türkiye’de yeterince anlaşılmadığını vurgulayan Prof. Dr. Mete Mısırlıoğlu, ESOGÜ Yayınevi tarafından yayınlanan kitabının içeriğine ilişkin bilgi verdi. Mısırlıoğlu, "Türkiye, biyoçeşitlilik açısından sıra dışı bir ülkedir. Ülkemizin kıtaların buluşma noktasında ve birkaç biyoçeşitlilik sıcak noktasının arasında yer alması, sınırları içinde farklı coğrafya ve iklim koşullarına sahip olması, önemli göç yolları üzerinde bulunması ve Anadolu’nun, jeolojik devirler boyunca görülen olumsuz dönemlerde sığınak noktası haline gelmesi gibi nedenlerle dünya üzerinde çok az ülkeye nasip olan bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Ülkemiz barındırdığı 90 kadar tür ile topraksolucanları açısından da zengin bir ülkedir. İşte bu kitapta doğada oynadığı çok önemli roller nedeniyle gelişmiş ülkelerde değeri uzun yıllar önce anlaşılan, ancak ülkemizde çok fazla tanınmayan ülkemiz topraksolucanı türleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Kitapta, Türkiye’ye endemik bazı türlerin yanı sıra, sık rastlanan yaygın türlerin ayırt edici özellikleri fotoğraflarıyla birlikte verilmiştir" diye konuştu.



