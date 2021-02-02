Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği, alerjisi olanlara hastanede aşı yaptırmaları uyarısında bulundu

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, herhangi bir maddeye ya da besine alerjisi olanların Kovid-19 aşılarını, aile sağlığı merkezleri yerine mutlaka hastanelerde olması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Şekerel, yazılı açıklamasında, aşılara karşı gelişen şiddetli alerjik reaksiyonların son derece nadir olduğunu ve anafilaksinin yaklaşık 1 milyon doz aşı uygulamasının 1,3'ünde meydana geldiğini belirtti.

Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın mRNA aşılarında bu riskin milyonda 11 olduğuna dikkati çeken Şekerel, şunları kaydetti:

"Diğer bir ifadeyle rutinde kullanılan aşılardan on kat daha yüksek bir risk var. Ancak bu farklılık aşının yapıldığı etken yani koronovirüs ile ilişkili değil. Aşının üretimindeki yeni teknikten ileri geliyor. mRNA aşılarında RNA'nın yıkımını engellemek için etrafına sarılan lipid yapıdaki kılıfta bulunan 'PEG' isimli bir maddeden ileri geliyor. Ülkemizde kullanılan CoronaVac aşısı eski teknik ile üretiliyor ve teorik olarak mRNA aşılarındaki gibi yüksek bir risk beklenmiyor. Ülkemizde CoronaVac aşı uygulanmasının başlaması ile bazı meslektaşlarımızdan kimi alerjik reaksiyonların olduğu duyumları aldık."