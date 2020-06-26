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Türkiye Vodafone Vakfı’ndan solunum cihazı bağışı

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.06.2020 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel: - "Ülkemizin salgınla mücadelesini ilk günden bu yana destekliyoruz. Bu doğrultuda, Marmara Üniversitesi’ne 1 milyon TL değerinde solunum cihazı bağışı yaptık. Cihazlarımız hastaneye teslim edildi ve hizmete girdi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne solunum cihazları (transport ventilatörler) bağışladı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir projeyi daha hayata geçirdi.

Vakfın Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağışladığı 1 milyon TL değerindeki solunum cihazları (transport ventilatörler), Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel'in katılımıyla düzenlenen törenle Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde hizmete açılan Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'ne teslim edildi. Hizmete giren cihazlar, yoğun bakım ünitesinin yükünü yüzde 30 hafifletecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizin salgınla mücadelesini ilk günden bu yana destekliyoruz. Bu doğrultuda, Marmara Üniversitesi’ne 1 milyon TL değerinde solunum cihazı bağışı yaptık. Cihazlarımız hastaneye teslim edildi ve hizmete girdi. Salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar da "Türkiye Vodafone Vakfı'na, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına kritik hastaların solunum yetmezliğinin tedavisinde büyük destek sağlayan yüksek teknolojili transport ventilatör cihazı bağışından dolayı teşekkür ederim. Bu bağışların yeni açılan ve bu dönemde Kovid-19 hastalarına hizmet veren hastanemizde kullanılacak olmasının da ayrı bir önemi olduğuna belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

- Mekan bağımsız solunum desteği

Solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan mekanik ventilatörler, kritik hastada hava yollarına oksijen ve havayı kontrollü bir şekilde göndererek yapay yoldan solunumu sağlıyor.

Mekanik ventilatörlerin ev tipi, klinik tipi, transport ve yoğun bakım tipi olmak üzere farklı çeşitleri bulunuyor.

Ortalama 8-10 kg ağırlığında olan transport ventilatörler, yoğun bakım hastalarının transportunda, evde ve hastanede ihtiyacı karşılıyor.

Yoğun bakım ventilatörlerinin birçok özelliğini bünyesinde bulunduran transport ventilatörler, özellikle acil durumlarda kritik hastaların yapay solunum desteğinin yer ayırt etmeksizin kolayca sağlanmasını mümkün kılıyor.

Bu nedenle, salgın gibi yoğun bakım ventilatörlerinin sayısının yetersiz kalabileceği durumlarda, transport ventilatörler, sağlık çalışanlarına kritik hastaların solunum yetmezliğinin tedavisinde önemli destek sağlıyor.

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