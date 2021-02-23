Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan AA muhabiri Ferdi Akıllı için taziye mesajı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 42 yaşında vefat eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ferdi Akıllı için taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Anadolu Ajansı muhabiri kardeşimiz Ferdi Akıllı'nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Anadolu Ajansı camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.

11 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Ferdi Akıllı, gece saatlerinde kalbinin durması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

