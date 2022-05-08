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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de yapıldı

08.05.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı Kayseri'de yapıldı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etap yarışmaları, Kayseri'deki Ali Dağı'nda gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yarışmanın ikinci gününde Ali Dağı'ndan atlayan sporcular, dağın eteğindeki hedefe inmeye çalıştı.

Şampiyonaya 40 ilden katılan 60 yarışmacı, dereceye girmek için mücadele verdi.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Erol Aslantaş birinci, Harun Karatepe ikinci, İbrahim Dinçer üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Özlem Bağ, ikinciliği Kübra Cengiz, üçüncülüğü Elif Gülşad Keskin elde etti.

Gençler klasmanında da Harun Karatepe birinci, Kerem Dinçer ikinci, Furkan Koçak üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı ve sporcular katıldı.

Yalçın ve Kalaycı, dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi.

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