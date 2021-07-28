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Türkiye'ye transfer olmuş en iyi yabancı futbolcular! Hepsi taraftarların sevgilisi olmuştu...

28.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi uzun yıllar kulüplerinde oynayıp takımlarını zaferden zafere taşıdı, kimiyse kısa bir süre ülkemizde boy gösterip ağzımıza bir parmak bal çalarak gitti. "En iyi" kavramı kişiden kişiye değişse de, listemizde yer alan isimleri kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyoruz. Herhangi bir çatışmaya mahal vermemek için oyuncuları alfabetik sıraya göre listelediğimizi de şimdiden belirtelim.

Türkiye'ye transfer olmuş en iyi yabancı futbolcular! Hepsi taraftarların sevgilisi olmuştu...

Tarih boyunca ülkemize pek çok yabancı futbolcu gelip geçmiş olsa da bunların sadece bazıları kulüplerinde efsane olmayı başarabildiler. Bazıları yarım kalan bir hikaye bazıları da destan yazdılar ama ne olursa olsun hiçbiri unutulmadı, unutulmayacaklar.

1. ALEX DE SOUZA

2004 yılında Cruzeiro'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Alex, kulübün o yıllardan sonra uzun bir süre devam ettireceği "her sezon bir yıldız" kültürünün ilk parçasıydı. Oynadığı 241 Süper Lig maçında 136 gol, 109 asiste imza atan oyuncu, Fenerbahçelilerin gönlünde hala yeri dolmayan bir boşluk bırakarak ülkemizden ayrıldı. 15 Eylül 2012'de Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikilen yıldız, sadece 15 gün sonra kulüpten gönderildi.

2. FERNANDO MUSLERA

Listemizdeki aktif futbol yaşantısını sürdüren tek isim olan Uruguaylı file bekçisi, 2011 yılında sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunda pek de heyecan yaratmamıştı. Aradan geçen bunca sezonun ardından rakip tarafların dahi takdirini ve hayranlığını kazanan Muslera, "Onu da mı ben yapayım?" esprilerinin kaynağı haline geldi.

3. FRANCK RIBERY

Ribery'nin ülkemizdeki kariyeri kısa süreli olsa da, Fransız yıldız topu ayağına aldığı ilk saniyede özel bir oyuncu olduğunu taraflı tarafsız herkese kabul ettirmeyi başardı. İddialara göre, ödemesinde yaşanan aksaklık nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti ve iki sezonluk Marsilya macerasının ardından adını tüm dünyaya duyurduğu Bayern Münih'e transfer oldu

4. GHEORGHE HAGI

Real Madrid ve Barcelona kariyerlerinin ardından 1996 yılında Galatasaray'a imza atan "Karpatların Maradona'sı" Hagi, kulübüyle üst üste şampiyonluklar yaşamasının yanı sıra, Türk futbol tarihinin en büyük zaferi olarak kabul edilen, o dönemki adıyla UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Futbolu bıraktıktan sonra bir süre Galatasaray'ı çalıştırsa da, ne yazık ki oyunculuğundaki başarıların yanına yaklaşamadı.

5. MARIO GOMEZ

Beşiktaş taraftarlarının Eyşan'ı Alman futbolcu Gomez, bir sezonluk Süper Lig kariyerinde 26 gol attı, 6 da asist yaptı. Daha yapacak çok işi varken, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde sırtlayacakken, Wolfsburg'a transfer olmayı tercih etti. Ülkemizdeki üstün performansı, yeniden Almanya Milli Takımı'na çağrılmasını sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera Alex de Souza
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