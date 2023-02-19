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Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra Çelik'in isyanı! "Diziler, filmler başlamış..."

19.02.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 depremle sarsılan Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir süredir ekranlarda diziler yoktu ancak setler yeniden devam etmeye başladı. Şarkıcı Çelik ise bu duruma sitem etti.

Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra Çelik'in isyanı! "Diziler, filmler başlamış..."

İki büyük depremin ardından başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçları herkesi yasa boğdu.

Türkiye’nin tek yürek olduğu son günlerde binlerce insan hayatını kaybetti. Herkesin dayanışma için çabaladığı bu süreçte şarkıcı Çelik sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Çelik "Diziler, filmler başlamış, reality showlardan, haberim yok, sanmam ki başlamamış olsun" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Ekran Alıntısı

"Maçlar yakındır. Zaten deprem olduğundan beri bütün uzman profesörler ekranda, 1999'da doktora yapmıştık, bu sefer ihtisas yaptık, tüm toplum konuyu öğrendi, her şey kesin düzelecek 1999'da ne kadar ders aldıysak şimdi daha iyisini aldık. Yani dağılabiliriz. Yas?

Sadece şarkıcılar, müzisyenler biraz tek ayak üzerinde dursun, onların suçu büyük. Reklamların 15 Temmuz'da bile durduğunu görmedim, ülkede hayat durabilir reklam durmaz."

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