YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de 19 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti

05.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,69 olarak kayda geçti - Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir haftada 4 milyon 109 bin 559 doz aşı uygulandı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı. Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım"

Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 289 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,69 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 113 bin 297'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 352 bin 297 doz, son bir haftada ise 4 milyon 109 bin 559 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis ve Yalova olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının 19 bin 391, can kaybının da 269 olduğuna dikkati çekerek "Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı. Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdiHavaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi
Başkentte sağanak yağış etkili olduBaşkentte sağanak yağış etkili oldu

Ankara Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:13
Öğle
12:52
İkindi
16:30
Akşam
19:22
Yatsı
20:43

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Atabek Eczanesi
Cankaya
Cadde Dikmen Eczanesi
Cankaya
Cadde Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Kuğulu Park Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Selin Aksu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.