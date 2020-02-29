YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Türkiye’de 26 bin 442 ODÜ mezunu var

Türkiye’de 26 bin 442 ODÜ mezunu var

ORDU HABERLERİ  | 29.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi kuruluşundan bu yana 26 bin 442 öğrenci mezun etti.Bu yıl 13.

Türkiye’de 26 bin 442 ODÜ mezunu var

Ordu Üniversitesi kuruluşundan bu yana 26 bin 442 öğrenci mezun etti.
Bu yıl 13. yılını kutlayan Ordu Üniversitesi, 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında yer aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bir araya getirilmesi ile kurulan Ordu Üniversitesi, bugün 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekolu, 8 meslek yüksek okulu ile eğitim ve öğretime hizmet veriyor. Toplam 17 bin 675 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Ordu Üniversitesi, 2019 yılında 3 bin 202 öğrenci mezun etti. Kuruluşunda bu yana mezun ettiği öğrenci sayısı 26 bin 442 oldu. Bir anlamda, Türkiye’de bugün 26 bin 442 ODÜ mezunu bulunuyor.
ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 13’üncü yılında rektörlük görevini devraldığı Ordu Üniversitesini ulusal ve küresel ölçekte bilimsel çalışmaları ile adından söz edilen bir üniversite olması için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Akdoğan, “Nitelik, ehliyet, birlik, beraberlik ve ortak akıl ile adalet, liyakat ve etik değerlerden ödün vermeden şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte, üniversitemizi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak temel hedefimiz ve en büyük görevimiz olacaktır. Evrensel ilkelere bağlı, milli ve manevi değerleri önemseyen ve özümseyen bir nesil yetiştirebilmek için elimizden gelen her türlü gayret ve çabayı sarf edeceğimize; üniversitemizi, akademik ve idari personeli, mezun edeceği öğrencileri ve fiziki imkanları ile en kısa sürede Ordu halkının hak ettiği ve gurur duyduğu bir üniversite haline getireceğimize inancımız tamdır” dedi.

Türkiye’de 26 bin 442 ODÜ mezunu var

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Küçük maceracı il birincisi oldu

Küçük maceracı il birincisi oldu

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Ordu Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:46
İkindi
15:52
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Ordu Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Doğa Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Elif Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Türkmen Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nokta Eczanesi
Fatsa
Sena Eczanesi
Fatsa
Arı Eczanesi
Unye
Yasemin Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

Ünye'de cinayet

Ünye'de cinayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.