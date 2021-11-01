YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de 28 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

01.11.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,31 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz"

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,31 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 486 bin 234 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptıKorkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptı
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturulduTrabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:37
İkindi
15:27
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Ahiler Eczanesi
Cankaya
Ali Fuat Eczanesi
Cankaya
Anka Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Köroğlu Eczanesi
Cankaya
Mataracı Eczanesi
Cankaya
Türkü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.