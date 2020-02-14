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Türkiye’de her yıl 100 bin kişi tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 14.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlar tütün ürünleri ve zararları hakkında bilgilendirildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlar tütün ürünleri ve zararları hakkında bilgilendirildi. Görevliler sokak sokak, kahvehane kahvehane gezerek karbondioksit ölçümü yaparken, Türkiye’de yılda 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiği belirtildi.
Pazaryeri’nde Sigarayı Bırakma Günü dolayısı ile Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara tütün ürünleri ve zararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası vatandaşlara karbondioksit ölçümü yapılırken, ölçüm sonrası sigarayı bırakma kararı aldılar.

"Her yıl dünyada 600 bin kişi tütün dumanına maruz kalması sonucu hayatını kaydediyor"
Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Her yıl dünyada 600 bin kişinin üzerinde tütün dumanına maruz kalması sonucu hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün kullanmasına bağlı hastalıklar dolayısı ile hayatını kaybediyor. Bunu için bizlerde Sigarayı Bırakma Günü dolayısı vatandaşlara tütün ürünleri ve zararları hakkında bilgilendirme yaptık. Akciğer kanserinin ispatlanmış olan en önemli risk faktörünün tütün ürünlerini kullanmak olduğunu yanınızda içilen sigaranın, sigarayı içen kişiden daha fazla size zarar verdiğini bilgisini verdi. Vatandaşlarımız ALO 171 Sağlık Bakanlığı sigara bırakma danışma hattını arayarak her türlü desteği alabilirler" denildi.

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