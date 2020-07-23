Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gidiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü’nden ‘gıda israfı’ ile ilgili yapılan açıklamada Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiği vurgulanarak ayrıca toplumun yüzde 65’inin gıdaların son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmediğine dikkat çekildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile hayata geçirilen dünyaya örnek, kapsamlı ve uzun soluklu "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda kayıp ve israfı ile mücadelede toplumsal bilinci artırmak amacıyla yürütüldüğü ifade edildi. Pandemi sürecinde dünya çapında gıda arz zincirinin ve gıda arz güvenliğinin öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bu süreçte projenin önemi daha da arttığı belirtildi.

“Türkiye’de günlük olarak 4,9 milyon ekmek israf ediliyor”

2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara, Türkiye nüfusunun ise 100 milyona ulaşacağı ve dünya gıda talebinde de yüzde 60’lık bir artış beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, “Dünyada her 9 insandan 1’i açlık sorunu yaşarken, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşıyor. Üretilen gıdanın, her yıl üçte biri yani 1,3 milyar ton ise kaybediliyor ya da israf ediliyor.

Türkiye’de günlük olarak 4,9 milyon ekmek israf ediliyor, üretilen sebze ve meyvelerin % 50’sinde kayıp yaşanıyor. Hizmet sektöründe işletme başına yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israfı gerçekleşiyor. Yani ülkemizde, her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor. Toplumun yüzde 65’i gıdaların son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmediğini göz önüne alırsak, bilinçli bireyler, bilinçli toplum prensibiyle öncelikle evlerimizde, bireysel alışkanlıklarımızı değiştirerek gıda israfına son vermek ve iyi birer gıda okur yazarı olmak çok önem arz ediyor” denildi.