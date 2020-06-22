YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de Kovid-19'dan 161 bin 533 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'dan 161 bin 533 kişi iyileşti

ANKARA HABERLERİ  | 22.06.2020 20:40 | Son Güncelleme

Son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu - Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil"

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1293 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, vaka sayısı 188 bin 897, vefat sayısı 4 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı ise 161 bin 533 oldu.

- "Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Çorum’da kasa hırsızı yakalandı

Çorum’da kasa hırsızı yakalandı

Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı, böyle tepki gösterdi

Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı, böyle tepki gösterdi

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor

Hendek’te mahallelerde ilaçlama işlemleri sürüyor

Son model otomobil kazanan talihli belli oldu

Son model otomobil kazanan talihli belli oldu

Ankara Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Fügen Eczanesi
Cankaya
Yurtseven Sami Eczanesi
Yenimahalle
Asilkan Eczanesi
Mamak
Korhan Eczanesi
Mamak
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Üner Eczanesi
No4
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.