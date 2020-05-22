YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de "Mavi Bayraklı" plaj sayısı 486'ya ulaştı

Türkiye'de "Mavi Bayraklı" plaj sayısı 486'ya ulaştı

ANKARA HABERLERİ  | 22.05.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı: - "Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, Türkiye'de geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486'ya çıktı" - "Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayraklı 3'üncü ülkesi oldu"

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, 486 plajı "Mavi Bayrağı" hak eden Türkiye, İspanya ve Yunanistan'dan sonra dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden "Mavi Bayrak"ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu.

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bulunan FEE'nin verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçen yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486'ya ulaştı.

Türkiye'de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, Aydın'da 35'e, İzmir'de 52'ye, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında, 2023'te, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

Bakanlığın öncülüğünde 1993'te Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) "http://www.mavibayrak.org.tr/" internet adresinden 2020 yılı ödüllerine ilişkin tüm detaylara ulaşılabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Manisa’da korona virüs denetimleri

Manisa’da korona virüs denetimleri

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Ankara Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:21
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:10
Yatsı
21:49

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Vatan Eczanesi
Cankaya
Ertan Eczanesi
Yenimahalle
Gülsen Eczanesi
Abidinpasa
Mimoza Eczanesi
Cankaya
Günal Eczanesi
Cankaya
Sever Eczanesi
Cankaya
Ulucanlar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.