Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler geçen yıl 99 ülkeye satıldı

CEM ŞAN - Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler geçen yıl 99 ülke ve bölgeye ihraç edilerek 1 milyar 521 milyon 403 bin dolarlık gelir sağlandı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2020'de otobüs, minibüs ve midibüs grubunda en fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı.

Bu ürün grubunda 286 milyon 772 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilen Fransa'nın payı yüzde 18,84 oldu.

Fransa'yı 264 milyon 758 bin dolar ve yüzde 17,4 payla Almanya, 131 milyon 927 bin dolar ve yüzde 8,67 payla İtalya takip etti.

Bu üç ülkeye yapılan 683 milyon 457 bin dolarlık ihracat, toplam otobüs, minibüs ve midibüs satışının yüzde 44,91'ini oluşturdu.

Dış satımın ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldığı 2020'de, 4'üncü sıradaki Fas'a ihracatta 2019'a kıyasla yüzde 66 artış yaşandı. Bu ülkeye ihracat 45 milyon 344 bin dolardan, 75 milyon 293 bin dolara yükseldi.

Gürcistan da yüzde 96 artış ve 51 milyon 977 bin dolarlık dış satımla 5'inci sırada yer aldı.