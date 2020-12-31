Türkiye’deki ikinci Sanat ve Tasarım Fakültesi Midyat’ta açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin dekanlık binası törenle açıldı.

Midyat Belediyesi bünyesindeki Kültür Turizm Tanıtım Ofis binası, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Midyat Belediyesi arasında yapılan protokol ile Sanat ve Tasarım Fakültesi idari hizmet binası olarak tahsis edildi. Sanat ve Tasarım Fakültesinin Türkiye’de ikinci üniversite olarak Mardin Artuklu Üniversitesinde açıldığını belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ’’Türkiye şartlarında, Yüksek Öğretim Kurumunun yaklaşımları ve öğrencilerin eğilimleri doğrultusundaki fikirlerini değerlendirerek Midyat’ın kendi tabiatına, tarihine ve ruhuna eş olabilecek, mühendisliği sanatla harmanlayan Sanat ve Tasarım Fakültesini kurduk. Geleceğin mesleği olabilecek bir fakültenin temelini attık. Bu pencereden bakınca Midyat’ın oldukça şanslı olduğunu söyleyebiliriz’’ dedi.

Öğrenci odaklı ve insanı merkeze alan bir anlayışla kendine özgü sosyal ve kültürel özellikleri ile marka şehir haline gelen Midyat’ın yerel değerlerini ve sanatlarını akademik kanallarla evrensele taşımanın önemli bir adım olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özcoşar, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açılan programlarla, Midyat’a gelecek öğrencilerin şehre sosyal ve kültürel birikime büyük katkılar sunacağına inandığını ifade etti. Türkiye’de bu denli hızlı bir fakülte kuruluş sürecini tamamlayan ilçelerin nadir olduğunu vurgulayan Rektör Özcoşar, Midyat Kaymakamlığının, Midyat Belediyesinin ve şehrin ileri gelenlerinin ortaya koyduğu çabanın takdirin üzerinde olduğunu ve kendilerine minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

