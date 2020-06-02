Türkiye'den 33 ülkeye avokado ihracatı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Sektörde "yeşil elmas" olarak nitelendirilen avokadonun hem ihracatı artıyor hem de üretim alanları genişliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 14 bin ton avokado üretildi, yaklaşık 2 milyon 79 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Rusya, Romanya, Ukrayna ve Almanya başta olmak üzere 33 ülkeye avokado ihraç eden Türkiye, ihracat rakamını da son 5 yılda 41 kat artırdı.

Geçen sene avokado üretimi de bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 4 bin 209 tona yükseldi. Üretimin tamamı Akdeniz Bölgesi'nde yapıldı. En fazla üretimi 3 bin 409 tonla Antalya gerçekleştirirken, bu ili 699 tonla Mersin, 78 tonla Muğla ve 23 tonla Hatay izledi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre de bu yıl avokado ihracatında artış gözlendi. 1 Ocak - 26 Mayıs 2019'da bölgeden 50 bin 107 dolarlık avokado ihraç edilirken, bu yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 8,36'lık artışla 54 bin 298 dolara yükseldi.

- Dünya pazarında çok ciddi talep gören meyve

Tropikal meyve ihracatı yapan bir firmanın genel müdürü Ufuk Güngör, AA muhabirine, Türkiye'de avokado üretiminin eylül ile mayıs arasında gerçekleştiğini, ağırlıklı olarak bu dönemde ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.