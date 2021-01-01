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Türkiye’nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen

ERZURUM HABERLERİ  | 01.01.2021 14:18 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sonar araştırma şirketi tarafından yapılan ankette “Türkiye’nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.Yerel Yönetim Performans Araştırması’nda AK Partili Büyükşehir Belediyeleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yüzde 56,1 ile birinci oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sonar araştırma şirketi tarafından yapılan ankette “Türkiye’nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.
Yerel Yönetim Performans Araştırması’nda AK Partili Büyükşehir Belediyeleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yüzde 56,1 ile birinci oldu. Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ikinci ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de üçüncü oldu.
1 Kasım - 27 Aralık tarihinde yapılan ankette vatandaşlara “Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınız sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?” sorusu yöneltildi. Yapılan ankette yüzde 56,1 oy alan Başkan Sekmen, metropol şehirleri yöneten başkanları bile geride bıraktı. Hatırlanacağı gibi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yatırım bütçesi kullanımında üç yıl üst üste Türkiye birincisi seçilmişti. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19 ile mücadelede de yerel yönetimler arasında Türkiye birincisi seçilmişti.

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