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Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde mısır rekoltesi beklentisi 120 bin ton

26.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİGEM Ceylanpınar'da 112 bin 369 dekarda başlayan mısır hasadı 44 biçerdöver ve 44 kamyonla gerçekleştiriliyor - İşletme Müdür Yardımcısı Osman Topçu: - "Yüzde 13 neme düşürüldükten sonra yarı sabit sulama sistemiyle sulanan alanlarda dekar başına 900-1000 kilogram, center pivot sulama sistemiyle sulanan alanlarda ise 1100 ile 1300 kilogram arasında değişen verim almaktayız"

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvan yemi için yetiştirilen mısırda bu sezon 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, 1 milyon 663 bin 244 dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor. Tarımsal üretimde önemli bir paya sahip olan işletmede, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda bitki yetiştiriliyor.

Yıl boyunca üretimin aralıksız devam ettiği dev işletmede, bugünlerde büyük bir özenle hayvan yemi için yetiştirilen mısırın hasadı gerçekleştiriliyor.

Emeğin meyvelerinin alındığı hasat sürecinde çalışmalar hassas bir şekilde yürütülüyor. Teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılan mısır taneleri, Türk ekonomisine ciddi katkı sağlayan TİGEM'in silolarında depolanıyor.

- Mısır hasadı 44 biçerdöverle yapılıyor

TİGEM Ceylanpınar İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, AA muhabirine, ikinci ürün olarak 112 bin 369 dekarda yetiştirilen dane mısırın hasadına devam ettiklerini söyledi.

Hasadı iki vardiya şeklinde 44 biçerdöverle hummalı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Topçu, 44 kamyonun da bu mahsulleri silolara taşıdığını ifade etti.

Topçu, "İşletmemizde tohum üretiminin yanı sıra hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılamak için ikinci ürün dane mısır üretimi yapılmaktadır. Yüzde 13 neme düşürüldükten sonra yarı sabit sulama sistemiyle sulanan alanlarda dekar başına 900-1000 kilogram, center pivot sulama sistemiyle sulanan alanlarda ise 1100 ile 1300 kilogram arasında değişen verim almaktayız. Nem olarak arazide yüzde 18-22 arasında biçilen mısırlarımız kurutma tesislerimizde nemi yüzde 13'e düşürülüp silolarda muhafaza edilmektedir." dedi.

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