YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri İGÜ oldu

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri İGÜ oldu

23.08.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli: - “Yeni kayıt olacak öğrencilerimize burs imkânları ve barınma konusunda destek sağlayacağız. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Erol Özvar’ın, vakıf üniversitelerinin öğrencilere gerekli desteği sağlaması konusunda yaptığı ricanın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli, her zaman yanlarındayız”

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, milyonlarca gencin heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl üniversiteye başlayacak öğrenciler 22-26 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yaptıracak.

“Gelişim’e Açık Ol” sloganıyla çıktığı yolda sürekli gelişen imkânları, ulusal ve uluslararası düzeydeki standartları ile global ölçekte başarı sağlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, üniversiteye başlayacak tüm öğrencilere başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bilime ve teknolojiye global ölçüde verdiğimiz önem bu başarıyı sağlamamızda çok büyük bir etken. Ulusal ve uluslararası alanda öğrencilerimize sunduğumuz imkânlarla bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz. Uluslararasılaşma bizim için çok önemli. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ın, uluslararasılaşmanın tüm üniversiteler tarafından bir hedef olarak belirlendiğini söylediği üzere, bizler de dünya standartlarında eğitim-öğretim kalitesi sunarak çağa uygun, gelişen ve üreten bir vizyon ile ilerliyoruz. İGÜ’de 65 programımız uluslararası akredite edilmiştir. Bu bir Türkiye rekoru. Akredite edilen bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz uluslararası alanda geçerli diplomaya sahip olup, kariyerlerinde global ölçekte avantajlar kazanacaklar.”

Gayretli, dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE (Times Higher Education) Etki Sıralaması’nda “Kaliteli Eğitim” kategorisinde Türkiye’de 1’inci, dünyada 16’ıncı sırada yer aldıklarını aktardı.

TSE tarafından onaylı öğrenci memnuniyet belgesine değinen Gayretli, “TSE ISO 10002 belgesi ile öğrencilerimizin memnuniyeti TSE tarafından onaylanarak üniversitemiz kalitesini tescilledi.” ifadelerini kullandı.

- “Yeni kayıt olacak öğrencilerimize burs imkânları ve barınma konusunda destek sağlayacağız”

Abdülkadir Gayretli, İGÜ öğrencilerinin akademik ve sosyal alanlar başta olmak üzere birçok avantaja sahip olduğunu aktararak, “Yeni kayıt olacak öğrencilerimize burs imkânları ve barınma konusunda destek sağlayacağız. YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar’ın, vakıf üniversitelerinin öğrencilere gerekli desteği sağlaması konusunda yaptığı ricanın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli, her zaman yanlarındayız.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi statüsüne çıkmak için tüm altyapılarının hazırlandığını ifade eden Gayretli, “22 uygulama araştırma merkezimiz bulunuyor. Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisimiz var. Kısa bir süre önce Diş Hastanesi açtık. Gelecek dönemde sağlık teknolojisi ve mühendislik alanında yapacağımız atılımlar ile yeni teknolojilerin üretimine katkı sağlayacak bir ‘Araştırma Üniversitesi’ olmayı hedefliyoruz. Mütevelli heyeti olarak değerli akademisyenlerimizin yaptıkları çalışmalara her zaman destek veriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEM Otoyolunda kaza yapan otomobil yandıTEM Otoyolunda kaza yapan otomobil yandı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "pasaport" haberlerine ilişkin açıklama:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "pasaport" haberlerine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
istanbul gelisim universitesi

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:14
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
19:59
Yatsı
21:27
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.