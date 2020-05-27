YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Türkiye’nin en genç ili Hakkari

Türkiye’nin en genç ili Hakkari

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.05.2020 16:44 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 verilerine göre Türkiye’de genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Hakkari olduğu açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenen bilgilere göre, genç nüfuslu iller bazında 23,9 oranla birinci sırada Hakkari’nin olduğu açıklandı.Hakkari’deki vatandaşlar kentin güzel bir doğaya, temiz havaya ve berrak suyu sahip olduğunu belirterek, “Yüksek dağlarda yetişen pancarlar bir şifa kaynağıdır.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 verilerine göre Türkiye’de genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Hakkari olduğu açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenen bilgilere göre, genç nüfuslu iller bazında 23,9 oranla birinci sırada Hakkari’nin olduğu açıklandı.
Hakkari’deki vatandaşlar kentin güzel bir doğaya, temiz havaya ve berrak suyu sahip olduğunu belirterek, “Yüksek dağlarda yetişen pancarlar bir şifa kaynağıdır. Yöre halkı; pancar, kaymak, bal, yoğurt gibi organik ürünlerle besleniyor. Genç nüfusumuz buna bağlı olabilir” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Hakkari Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
02:58
Sabah
04:41
Öğle
12:07
İkindi
15:59
Akşam
19:24
Yatsı
20:59

Hakkari Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Yağmur Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vatandaşın imdadına belediye ekibi yetişti

Vatandaşın imdadına belediye ekibi yetişti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Zap Nehri’nde rafting heyecanı

Zap Nehri’nde rafting heyecanı

Hakkari polisi 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari polisi 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.