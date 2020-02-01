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Türkiye’nin en iyi çıkış yapan kuaförü Yalova’dan çıktı

YALOVA HABERLERİ  | 01.02.2020 15:44 | Son Güncelleme

Diamond Off Turkey tarafından verilen "yılın en iyi çıkış yapan kadın kuaförü" ödülü Yalova’ya geldi.Diamond Off Turkey ödülleri Ataköy Hyatt Regency’de sahiplerini buldu.

Türkiye’nin en iyi çıkış yapan kuaförü Yalova’dan çıktı

Diamond Off Turkey tarafından verilen "yılın en iyi çıkış yapan kadın kuaförü" ödülü Yalova’ya geldi.
Diamond Off Turkey ödülleri Ataköy Hyatt Regency’de sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Deniz Akkaya ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı törene Serdar Ortaç, Merve Özbey, Ümit Karan ve Safiye Soyman gibi isimler katıldı. Gecede birçok sektördeki en iyi isimler ödüllendirildi. Bu ödüllerden birisi de Yalovalı kadın kuaförü Uğur Yılmaz’a gitti. Yılmaz 4 ay süren araştırmalar sonrasında ülkenin en iyi çıkış yapan kuaförü ödülüne uzandı. Yılmaz, "Böyle önemli bir ödülü almaktan çok gururluyum. Yalova’ya böyle bir ödül ilk kez geldi. Bunun da bize yüklediği bir sorumluluk var. Artık daha da kaliteli işler yapmak adına çalışacağız. 13 yıldır bu mesleğe emek ve gönül veren birisi olarak emeğimi bu ödülle taçlandırdığımı düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin en iyi çıkış yapan kuaförü Yalova’dan çıktı

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Akşam
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Yatsı
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Yalova Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Arzu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Işıl Eczanesi
Cinarcik
Hastane Eczanesi
Ciftlikkoy
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