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Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti

30.12.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 72 santimetrelik boyuyla Türkiye'nin en kısa kadını olan Elif Kocaman, zatürre tedavisi gördüğü hastanede 33 yaşında yaşamını yitirdi.

"Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren ancak 2010 yılında unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 69 santimetrelik Bridgette Jordan'a kaptıran Kocaman, 2 gün önce zatürre teşhisiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Kocaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaman'ın cenazesi Karabacak köyünde toprağa verilecek.

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