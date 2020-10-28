Türkiye’nin ilk bin ihracatçı firması arasında Trabzon Arsin OSB’den 3 firma yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ilk bin İhracatçı araştırmasında Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi firmalardan Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 633 milyon dolarlık ihracat ile 22’nci, Arslantürk Tarım Ürünleri Sanayi İhracat ve İthalat A.Ş. 64 milyon dolar ile 266’ncı, Cirav Gıda San. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. 27,7 milyon dolar ile 748’inci sırada yer aldı.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk bin İhracatçı listesinde yer alan Bölge firmalarını Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi 18. Olağan Genel Kurulunda plaketle ödüllendirdi. Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. A.Ş. firması adına Alper Öztürk, Arslantürk Tarım Ürünleri Sanayi İhracat ve İthalat A.Ş. firması adına Selahattin Arslantürk ve Cirav Gıda San. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. firması adına ise İbrahim Cirav’a plaket taktim edildi.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ihracatın önemine vurgu yaparak,” Üreterek ihracat yapan bölge firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

