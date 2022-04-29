Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri yaklaşık 5,5 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye'nin, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm geliri elde ettiğini açıkladı.

Bakanlığın ocak-şubat-mart dönemini kapsayan verilerine göre, Türkiye turizmde hızlı yükselişini sürdürüyor.

Bu yıl küresel salgın öncesi rakamları yakalayarak üzerine çıkmak hedefiyle başlanan yeni turizm sezonunda, ilk üç ayda toplam 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi ağırlandı. Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında elde ettiği turizm geliri 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

Kişi başı harcama yabancılarda 841, vatandaşlarda 849 dolar olmak üzere ortalama 845 dolar olarak gerçekleşti. Gecelik gelir ise yabancılar için 75, vatandaşlar için 51 olmak üzere ortalama 68 dolar oldu. Kalış süresi de yabancılarda 11,2 gece, vatandaşlarda 16,7 gece olmak üzere ortalama 12,5 gece olarak gerçekleşti.

- İlk 3 ayda artış oranı yüzde 151,02

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 4 milyon 902 bin 624'ünü yabancılar, 1 milyon 408 bin 829'unu yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Verilere göre, ilk üç aylık dönemde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 151,02 artış gösterdi.

Türkiye'ye ilk üç aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228,43 artışla İran birinci, yüzde 219,66 artışla Almanya ikinci, yüzde 272,44 artışla Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı, Rusya Federasyonu ile Irak izledi.

- Martta artış yaklaşık yüzde 130

Bakanlığın Ocak-Mart 2022 istatistiklerine göre martta Türkiye'yi önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 129,70 artışla 2 milyon 79 bin 565 yabancı ziyaret etti.

Türkiye'ye martta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 284,27 artışla İran birinci, yüzde 163,76 artışla Almanya ikinci, yüzde 274,51 artışla Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

Bulgaristan'ı sırasıyla Rusya Federasyonu ve İngiltere takip etti.

