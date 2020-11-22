Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımı hedeflenen programda ilerliyor

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek, "2023 yılının Türkiye için ne kadar önemli bir tarih olduğunu biliyor ve bu tarihe kadar ilk ünitenin bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Butskikh, AA muhabirine, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer güç santralindeki çalışmalar ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Santraldeki çalışmaların, sahanın bütün alanlarında aynı anda sürdürüldüğünü vurgulayan Butskikh, "Birinci ve ikinci ünitelerin alanlarında, genel santral tesislerinde, doğu ve batı inşaat alanlarında, yani neredeyse bütün alanlarda hummalı çalışmalar devam ediyor. Üçüncü güç ünitesinde de hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor." diye konuştu.

Butskikh, şu ana kadar çok fazla teknoloji, inşaat ve montaj sürecinin tamamlandığını belirterek, "Bizim için önemli gelişmelerden biri, yaklaşık bir ay önce ilk ünite için üretilen 4 buhar jeneratörünün sahaya gelmiş olması, ayrıca geçtiğimiz günlerde yine ilk ünitenin reaktörünün basınç kabı da sahaya ulaştı. Önümüzdeki süreçte çok önemli bir olay daha gerçekleşecek, ikinci üniteye ait kor tutucu ekipmanının montajı yapılacak." ifadelerini kullandı.