YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türkiye’nin şehitlere özel ilk müzesi Kepez’de

Türkiye’nin şehitlere özel ilk müzesi Kepez’de

ANTALYA HABERLERİ  | 26.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat adasına dönüştürdüğü Dokuma Park, şehitlerin hatıralarını barındıran Anadolu Şehitler Müzesi ile daha da anlam kazandı.

Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat adasına dönüştürdüğü Dokuma Park, şehitlerin hatıralarını barındıran Anadolu Şehitler Müzesi ile daha da anlam kazandı. Geçtiğimiz günlerde ziyaretçilerine kapılarını aralayan Anadolu Şehitler Müzesi, 25 farklı konu başlığı, 3 diorama ve 1 şehit evi canlandırmasıyla onlarca objeye ev sahipliği yapıyor. Müzede savaş kazılarından elde edilen tarihi objeler, savaş malzemeleri(top, mayın, kılıç, tüfek, mermi, tabanca, el bombası, süngü), şehit ailelerinin bağışladığı şehitlere ait malzemeler, özellikle son kez kullandıkları ve üstüne kokuları sinen elbiseleri ve bir şehide ait oda bulunuyor.

Her köşesinde ayrı bir duygu yüklü
Anadolu Şehitler Müzesi’nde yer alan Çanakkale dioraması müzenin birbirinden özel bölümleri arasında yer alıyor. Çanakkale’den getirilen toprağın kullanılarak, savaş canlandırması yapılan diorama da, sualtı arkeologları tarafından çıkarılan mayın ve yabancı savaş gemilerine ait çapalar da bulunuyor. Hem müzecilik, hem de şehitlik kavramına yeni bir pencere açması bakımından çok özel bir yere sahip müzenin her köşesi ayrı bir duygu barındırıyor.

Aziz hatıralar bu müzede
Türklük tarihinden başlayarak günümüze kadar Malazgirt’den İstanbul’un Fethine, 1. Dünya Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşına, Kıbrıs’tan Kore’ye vatan için canını vermiş ve PKK’dan IŞİD’e, YPG’den Fetö’ye sayısız terör örgütünün şerrinden ülkeyi ve milleti korumak için toprağa düşmüş şehitlerimizin aziz hatıraları bu eşsiz müzede anlatılıyor.
Anadolu Şehitler Müzesi’nin ziyaretçilerine de ‘Her Türk asker doğar’ düsturuyla asker künyesi hediye ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSerdar Ortaç: Eski eşten bir tek bu kaldıSerdar Ortaç: Eski eşten bir tek bu kaldı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Maçın ardından

Maçın ardından

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Antalya Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:17
Yatsı
21:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Arat Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Nar Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.