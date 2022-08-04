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Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ın bu yıl sonunda atışı gerçekleştirilecek

04.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: - "Çakır füzemizin lansmanını bu sene içerisinde yaptık. İnşallah bu sene sonunda başarıyla atışını gerçekleştireceğiz. Hızlıca TSK'ya, dost ve kardeş ülkelerimizin kullanımına sunacağız" - "Mini akıllı mühimmatlarımız şu anda en çok bilinen aile. MAM-L ve MAM-C en son ürettiklerimiz. Bunların üzerindeki teknolojiler ciddi oranda artırıldı. Dünyada klasmanındaki en iyi mühimmatlar diyebiliriz. Çok ciddi başarılara imza atıyoruz. Artık ulusal başarıyı da geçtik"

Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ın bu yıl sonunda atışı gerçekleştirilecek

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ın bu sene içinde tanıtımını yaptıklarını anımsatarak, "İnşallah bu sene sonunda başarıyla atışını gerçekleştireceğiz." dedi.

İkinci, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için geldiği Aksaray'da, AA muhabirine, ROKETSAN'ın mottosunun "denizlerin dibinden uzayın derinliklerine kadar savunmanın ihtiyacı olan bütün teknolojileri geliştirebilecek bir altyapı kurmak" olduğunu söyledi.

Bu gayretle 3 bine yakın mühendisin AR-GE çalışmalarına devam ettiğini belirten İkinci, "Ülkemizin gururu olan ürünleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine başarı sağlayan ürünleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST çadırında da yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğumuz mühimmatları, füzeleri ve gelişmiş platformları görebiliyoruz. Çakır füzemizin lansmanını bu sene içerisinde yaptık. İnşallah bu sene sonunda başarıyla atışını gerçekleştireceğiz. Hızlıca TSK'ya, dost ve kardeş ülkelerimizin kullanımına sunacağız." diye konuştu.

İkinci, ROKETSAN'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görev doğrultusunda Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin kendi ürettiği uyduları ve faydalı yükleri uzaya taşıyacak roketleri ROKETSAN'ın imal ettiğini dile getiren İkinci, şunları söyledi:

"Bunun için çok ciddi bir altyapı oluşturulmuş ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. ROKETSAN, 1 milyar doların üzerindeki büyük bir altyapıyı hayata geçiriyor. 2020'de Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni açtık. Burada ortaya çıkartılan ürünlerle ülkemizin uzay yarışında ön plana çıkabilmesi için çalışıyoruz. Bağımsız teknolojileri geliştiriyoruz."

- "Çok ciddi başarılara imza atıyoruz"

İkinci, milli teknolojilerle uzaya fırlatılan yerli roketlerle 2017 ve 2020'de 136 kilometreye ulaşarak Türkiye'nin bağımsız uzaya erişimini sağladıklarını vurguladı.

Bundan sonraki hedefin uyduları uzaya taşıyacak platformları hayata geçirmek olduğuna dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"Mini akıllı mühimmatlarımız şu anda en çok bilinen aile. MAM-L ve MAM-C en son ürettiklerimiz. Bunların üzerindeki teknolojiler ciddi oranda artırıldı. Dünyada klasmanındaki en iyi mühimmatlar diyebiliriz. Çok ciddi başarılara imza atıyoruz. Artık ulusal başarıyı da geçtik. Uluslararası anlamda İHA ve SİHA'larla beraber kullanımları çok üst düzey yeteneğe kavuşmasını sağladı. Bizim milli olarak yaptığımız bu mühimmatlar, yeni akıl ve en son teknolojiyle yapılıyor. Vuruş yeteneği ve menzillerinin artırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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