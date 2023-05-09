Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kırşehir'de tanıtıldı

"Gemlik" rengindeki araç Cacabey Meydanı'nda vatandaşlara gösterime sunuldu. Meydanda aracın yanında emeği geçenler ve katkı sunanlar için dua edildi.

Togg'u inceleyen Ali ihsan Öztürk, Togg'un Türkiye'nin gururu ve onuru olduğunu anlatarak, "Duygulandım, ağladım. Allah herkesten razı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milletimiz var olsun, yeter ki tutkun olalım, biz her şeyi başarırız. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler." dedi.

Aracı çok beğendiğini dile getiren Rabia Tuygun da "Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz, yaptığı hizmetleri de seviyoruz, her zaman da reisimizin arkasındayız. Araç çok güzelmiş, inceliyoruz." diye konuştu.

Haydar Bilgin birkaç gün önce ayağı kırılmasına rağmen Togg'u görmek için geldiğini, heyecanlandığını belirterek, "Togg Türkiye'nin gururu ve başarısı. Cumhurbaşkanımıza Togg yatırımı için teşekkür ediyoruz. Ayağım kırık bir şekilde sırf Togg'u görebilmek için buraya geldim, Togg hepimizin gururu." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise şehirde tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Togg'un Türkiye'nin gururu ve onuru olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Devrim otomobilini bu meydana getirmek nasip olmadı ama devrin otomobilini bugün Cacabey Meydanı'nda Kırşehir halkının beğenisine sunduk. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Memleketimize ve dünyaya hayırlı olsun Togg otomobilimiz. Gerçek olduğunu vatandaşlarımız gördü. Malum, bazı şahıslar 'teneke mi, yurt dışında mı yapılıyor, maket mi?' diye iddialarda bulunmuştu. Biz buraya herkesi davet ediyoruz, görüp incelemeleri için."

Ünsal ile AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Necmettin Erkan ve Osman Arslan da aracı inceledi.

