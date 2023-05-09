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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Şırnak'ta tanıtıldı

09.05.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Şırnak'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, "Anadolu kırmızısı" rengindeki araca ilgi gösterdi.

Yerli otomobil Togg'u yakından incelemeye çalışan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, halkın birlik, beraberlik ve kendine güveninin sonucunda Türk mühendislerin Togg'u ve diğer teknolojik atılımları yapabildiğini söyledi.

Daha da iyisini yapacaklarını ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Bugünkü gelirimizi en az 4-5 kat katlayarak halkımızın hizmetine en iyi şekilde her şeyi ile en iyisini sunacağız. Yeter ki birlik olalım, kendimize güvenelim, başkalarının bizim için söyledikleri kötülükleri ve kötü düşünceleri sahiplenmeyelim. Bu şekilde birlik ve beraberlikle 21. yüzyıl Türkiye'si ve vatandaşlarımız, bölgemiz ve dünya insanlığı için en iyisini yapalım."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da yerli aracın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Şehir turu attıkları aracın çok konforlu olduğunu dile getiren Yarka, "Türkiye'de petrol, otomotiv, doğal gaz sektörlerinde büyük atılımlar var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Zilan Açar da yerli otomobili görünce büyük bir gurur duyduğunu anlattı.

Abdulhakim Osal ise aracın hayırlı olmasını dileyerek, "Aracı yakından gördük. Gerçekten her detay düşünülmüş. Çok mutluyuz. Emeği geçenlerin ellerine sağlık." dedi.

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