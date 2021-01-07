Türkiye’nin Zirvesi Ağrı Dağı’nın Turizm Potansiyelini Geliştirme çalışmaları

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sosyal medya ve farklı platformlardan paylaştığı ‘Bir Hayalim Var’ adlı yazısı gerçeğe dönüşerek hayat buluyor.

Belediye Başkanı Sayan’ın Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve yöneticilerine anlattığı fikri, projeye dönüştürülmek yapılacak yarışma ile ihaleye çıkarılacak.

Ağrı Belediyesi toplantı salonunda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yetkilileri ve belediye teknik ekibi ile bir araya gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan yürütülecek süreç ile alakalı istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yıllardır kafasında kurguladığı bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını belirten Başkan Sayan şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere seçime başladığımız günden beri kafamızda şekillenen bir projeden bahsediyorduk. Büyük Ağrı Dağı projesi, bu bizim içinde Türkiye içinde önemli bir projeydi. Geldiğim günden beri bu proje üzerine hem çalışma yürüttük, hem de her platformda bunu dile getirdik. Büyük Ağrı Dağı projesi Türkiye’nin ekonomisine katkı yapacak ağrıyı birinci sınıf iller arasına katacak büyük bir proje. Bizim hayalimiz şu, siz uçakla havaalanına indiğinizde, bu kafileyi alıp Ağrı Dağı’nın eteğine götüreceğiz. Orada Doğubayazıt’ın eski evleri, paintball yerleri, doğa yürüyüşü, hobi bahçeleri olacak. Akabinde ağrı dağının muhtelif yerlerine kayak pistleri, 4 bin metrede Hz.Nuh’un gemisinin maketi, o geminin içine dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kafe ve restoranları, bungalov tipi evler olacak. Orada oturup o kafelerde yiyip içerek orayı dünyaya servis edecek. Daha sonra İshak Paşa Sarayını ziyaret, Ahmed-i Hani türbesi, Beyazıt camii, Meteor Çukuru, mağara ve kaleleri gezecekler. Yorgunluklarını atmak için Diyadin kaplıcasına gidip dinlenecek ve yüzecekler. Balık Gölü’nün kırmızı pullu alabalıklarını yiyecekler. Ayrıca iç hat dediğimiz tren hattı ile Ardahan, Iğdır Kars ve Erzurum’u gezebilecekler. Dönüş yolunda ağrıda yapılacak büyük Hz.Nuh’un müzesini gezerek tatillerini tamamlayacaklar. Avusturya dağlarından 100 milyar dolarlık gelir elde ediyor, ben inanıyorum ki biz projeden belki 200 milyar dolar kazanacağız. Biz bunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a anlattık, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin’e ilettik, çok beğenildi. Biz bu düşüncenin proje ihalesini yaparak en çok beğenilen projeyi içinden seçeceğiz. Katkılarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin’e ve çalışma ekibine Ağrılılar adına teşekkür ediyorum.“ ifadelerini kullandı.



