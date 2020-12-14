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Türkmen çocuklar bu kış üşümeyecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:59 | Son Güncelleme

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Denizli’de ikamet eden Türkmen vatandaşların çocuklarına kışlık mont dağıtıldı.Soğukların kendini hissettirmeye başladığı ve kış aylarına girdiğimiz bu günlerde Denizli Ülkü Ocakları “Çocuklar Üşümesin” kampanyası çerçevesinde Denizli’de ikamet eden Türkmen vatandaların çocuklarına kışlık mont dağıtımına başladı.

Türkmen çocuklar bu kış üşümeyecek

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Denizli’de ikamet eden Türkmen vatandaşların çocuklarına kışlık mont dağıtıldı.

Soğukların kendini hissettirmeye başladığı ve kış aylarına girdiğimiz bu günlerde Denizli Ülkü Ocakları “Çocuklar Üşümesin” kampanyası çerçevesinde Denizli’de ikamet eden Türkmen vatandaların çocuklarına kışlık mont dağıtımına başladı. Kampanya kapsamında ilk dağıtım Tavas ilçesinde gerçekleştirildi. Tavas Ülkü Ocakları tarafından ilçede yaşayan 36 çocuğa kışlık mont dağıtımı yapıldı. 1 ay içerisinde tüm Türkmen çocuklarına montları verileceğini belirten Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Şehrimizde ikamet eden Türkmen vatandaşlarımızın çocukları soğukta üşümesin diye düzenlemiş olduğumuz kışlık mont kampanyasında Tavas Ülkü Ocaklarımız ilk dağıtımını gerçekleştirdi. Tavas’ta soydaşlarımızın yüzünü güldüren Ocak başkanımız Bekir Kaymakcı ve yönetimine çok teşekkür ederim. Bir ay içerisinde inşallah Denizli’deki tüm Türkmen vatandaşların yavrularına montlarını teslim edeceğiz" dedi.

Türkmen çocuklar bu kış üşümeyecek

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