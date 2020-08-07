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Türkmen siyasetçi Bayatlı gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN HABERLERİ  | 07.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Iraklı Türkmen siyasetçi Hasan Özmen Bayatlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Irak Türklerinin önde gelen siyasetçilerinden Hasan Özmen’in Kerkük’te tedavi gördüğü hastane de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türkmen siyasetçi Bayatlı gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

Iraklı Türkmen siyasetçi Hasan Özmen Bayatlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Irak Türklerinin önde gelen siyasetçilerinden Hasan Özmen’in Kerkük’te tedavi gördüğü hastane de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Irak Türkmen Cephesi’nin kurucu isimlerinden olan ve Irak Hükumet kabinesinde Türkmen Bakan adayı olan Hasan Özmen Bayatlı, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Özmen’in vefatından dolayı Irak Türkmen Cephesi Başkanı Kerkük Milletvekili Erşat Salihi taziye mesajı yayımladı.
Salihi, mesajında, “Dava dostum, yol arkadaşım, mücadeleci kardeşim Hasan Özmen Bayatlı’nın ölümü hepimizi, bütün Türkmeneli’yi sarstı. Mekânın Cennet olsun değerli kardeşim. Türkmeneli siyaseti ve davası çok değerli bir ismini kaybetti” ifadelerini kullandı.
Hasan Özmen’in vefatının ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız sosyal medya hesabından, “Türkmen siyaset adamı Hasan Özmen Bayatlı’yı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Türkmen kardeşlerimize başsağlığı dileklerimizi gönderiyor, kederli ailesine sabırlar diliyorum’’ mesajını paylaştı.
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz de Özmen’in vefatından dolayı taziye mesajı yayınladı.
Cengiz, “30 yılı aşkın tanıdığım, tanıdığım bu süre zarfında İrak Türkmen davasına hizmet ettiğini bildiğim, Irak Türkmeneli davasının bekçilerinden, seslerinden biri olan Hasan Özmen vefat etmiştir. STK kurucu başkanlıkları, Irak milletvekili gibi birçok görevde bulunan merhumun yeni oluşturulan Irak Hükumeti’nde Türkmenleri temsilen ‘Bakanlık’ görevinde bulunması kararlaştırılmıştı. Türkmen dava adamlarından Ahmet Muratlı’nın dediği gibi merhum Hasan Özmen’in hayatı hep mücadele idi. Türkmen söz konusu olduğunda akan sular duru verirdi onun için. Mücadelede sürekliliğe inanırdı. Hep milleti için, davası için koşturarak yaşadı. Başımız sağ olsun. Allah mekanını cennet kılsın” dedi.

Türkmen siyasetçi Bayatlı gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

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