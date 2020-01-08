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  4. TÜRKÖK projesi ile hastalar şifa buluyor

TÜRKÖK projesi ile hastalar şifa buluyor

AMASYA HABERLERİ  | 08.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak, TÜRKÖK projesi ile hastaların şifa bulduğunu söyledi.19 yaşında lösemi hastası olan Samet Mert’in durumunun herkesi üzdüğünü belirten Albayrak, "Cenab-ı Allah’tan tek isteğimiz en yakin zamanda aranan ilik bulunur ve kardeşimiz eski sağlığına kavuşur.

Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak, TÜRKÖK projesi ile hastaların şifa bulduğunu söyledi.
19 yaşında lösemi hastası olan Samet Mert’in durumunun herkesi üzdüğünü belirten Albayrak, "Cenab-ı Allah’tan tek isteğimiz en yakin zamanda aranan ilik bulunur ve kardeşimiz eski sağlığına kavuşur. Kan bağışının yanında Sağlık Bakanlığımızla beraber başlatmış olduğumuz bir güzel hizmet var ki o da TÜRKÖK projemiz. Kemik iliği bekleyen, kök hücre nakli bekleyen kök hücre bağışçısı kazandırma programımız. Bu bağışlanan kanlar, Türk Kızılayı tarafından alınıyor, tetkikler yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığımızda kontrollerden geçiriliyor ve doku bankası içerisinde bilgiler kaydediliyor. Daha sonra ihtiyaç sahibi olan hastalarımızla dokulardaki uyum saptanıyor. Eğer dokularda karşılıklı bir uyum söz konusu olursa Sağlık Bakanlığımız bu örneğin ID’sini veriyor bizde bağışçısına ulaşıyoruz. Bu sayede hastalarımız şifa buluyor" dedi.
Kemik iliği naklinde doku uyumunun her zaman başarılı olmadığına dikkati çeken Albyrak şunları kaydetti:
"Bu her zaman yüzde 100 başarılı mı oluyor? Hayır. Değişik nedenlerden dolayı zaman zaman uyuşma olsa da bağışçı ile donörü araya getiremiyoruz. Bunun en sık nedenlerinden bir tanesi, kök hücre bağışı yaptığı sırada sağlıklı olan kök hücre bağışçısının bu uyuşma gerçekleştiği dönemde değişik sebeplerden dolayı hastalanmış olması. Uyuşma gerçekleşmiş olmasına rağmen bağışçının bağıştan vazgeçmesinin yüzde 40’lar da olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde bu oran yüzde 40’ların altında ama yine de biz Kızılay olarak bağışçılarımızdaki kabul oranını arttırmak için hem de donasyon sayımızı arttırarak uyuşma ihtimalini çoğaltmak için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz."

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