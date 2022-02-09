YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. TURKOVAC aşısı Hakkari'de uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı Hakkari'de uygulanmaya başlandı

09.02.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TURKOVAC aşısı Hakkari'de uygulanmaya başlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Randevu alarak Devlet Hastanesine gelen vatandaşlara, aşı odasında görevlilerce aşıları yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Burhan Yılmaz ve Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş, aşı uygulamasını takip etti.

Vatandaşların, yerli aşı için randevu alarak hastaneye gelmeye başladığını belirten Yoldaş, hatırlatma dozu gelmiş bütün vatandaşları aşılarını yapmak üzere sağlık kuruluşlarına davet etti.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Abdurrahman Kılıç da 4. doz olarak TURKOVAC'ı tercih ettiğini ifade ederek, "Bu aşının geliştirilmesi ve uygulanmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben devletime, hekimlerimize güveniyorum. Rabbim tüm hastalarımıza sağlık, sıhhat versin. Bu hastalıkta şifa bulmak isteyen gelip aşı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüHakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Aydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durdurulduAydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durduruldu
Giresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmakGiresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmak
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Aşı

Hakkari Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:55
Öğle
12:24
İkindi
15:18
Akşam
17:44
Yatsı
19:00
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.