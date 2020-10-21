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Türksat'tan Kamu BIB'23 ve BIMY'27 Bütünleşik Etkinliği'ne iletişim desteği

ANKARA HABERLERİ  | 21.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

Türksat'tan Kamu BIB'23 ve BIMY'27 Bütünleşik Etkinliği'ne iletişim desteği

Türksat AŞ, Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenecek Kamu BIB'23 ve BIMY'27 Bütünleşik Etkinliği'ne iletişim sponsorluğu desteği verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamu bilişimcilerini bir araya getirecek "Kamu-Bilgi İşlem Birimleri" ile "Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği" etkinlikleri, 22 Ekim'de Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ana Konferans Salonu'nda, 23-25 Ekim tarihlerinde de Wyndham Hotel'de gerçekleştirilecek.

Türksat'ın iletişim sponsoru olduğu etkinlik, şirketin tanıtım ve YouTube kanallarından canlı yayınlanacak.

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Etkinlikte, "CIO ve CDO Bakış Açısıyla Yapay Zeka", "Kamu Politikalarında ve Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı", "E-Ticaret: İş Modelleri Eğilimler, Kamu Politikaları, Yeni Nesil Ödeme Sistemleri", "Bulut Korkusu" ve "Kovid-19'la Mücadele ve Sonrası Milli Teknoloji Hamlesi Başarı Hikayeleri" başlıklı etkileşimli açık oturumlar düzenlenecek. Etkinliklere fiziksel olarak katılamayanlar için hibrit katılım seçeneği sunulacak.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Oﬁsi Başkanı Ali Taha Koç, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun yapmaları bekleniyor.

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