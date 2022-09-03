Türkşeker Genel Müdürü Şahin'den "şeker arzında sıkıntı yok" açıklaması:

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, şeker üretiminin bu yıl çok daha iyi olacağını ümit ettiklerini belirterek, "Türkiye'deki şeker üretim kapasitesi 3 milyon 600 bin ton. İhtiyacımız olan 2 milyon 700 bin tondur. Türkşeker'in 1 milyon 200 bin ton kapasitesi vardır." dedi.

Şahin, Malatya Şeker Fabrikası'nda 67. dönem şeker pancarı alım kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, bu fabrikanın 1956'da kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'de 33 şeker fabrikası bulunduğunu, bunlardan 15'inin kendilerine ait olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"6 fabrika Pankobirlik'e ait, bunlar yarı kamu kuruluşlar, 12'si de özel sektöre ait. Oransal olarak baktığımızda şeker fiyatlarındaki hareketlilikten dolayı bunu belirtmekte fayda görüyorum, Türkiye'de şeker üretiminin yüzde 36,5'ni biz devlet olarak zaten yapıyoruz. Piyasayı düzenli olarak regüle ederek, arz güvenliğini sağlıyoruz. Kalan yüzde 35'i de yine yarısal kamu kuruluş, iş ortağımız Pankobirlik yapıyor. Türkiye'de hiçbir zaman şeker arzında bir sıkıntı yok. Ukrayna savaşından dolayı ufak bir dalgalanma oldu ama Türkiye'de ortalama kişi başı şeker tüketimi 29-31 kilogramdır ve bu yıllar itibarıyla çok fazla değişmemiştir."

Türkiye'nin şeker üretiminin tüketimine yetecek seviyede olduğunu anlatan Şahin, "Kıtlık olacak kaygısı içerisine girmeye gerek yok. Şeker üretiminin bu yıl çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Türkiye'deki şeker üretim kapasitesi 3 milyon 600 bin ton. İhtiyacımız olan 2 milyon 700 bin tondur. Türkşeker'in 1 milyon 200 bin ton kapasitesi vardır. " diye konuştu.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 67. şeker pancarı kampanya alım döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Şeker fabrikalarının kıymetli tesisler olduğunu dile getiren Şahin, yeni tip koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye'de çok daha az hissedilmesinin bu tesislerin sayesinde olduğunu belirtti.

Son günlerde gıda ve enerjinin öneminin daha fazla görüldüğünü anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Son yıllarda net bir şekilde görüyoruz, gıdayı, gıda ürünlerini, petrolü, doğal gazı bir silah olarak kullanan dönemden geçiyoruz. Bu dalgalı denizlerde Türkiye gemisini alabora olmadan kurtarabilmemiz için elimizde çeşitli argümanlara ihtiyacımız var. O argümanların başında piyasa regüle etkisi nedeniyle bu tür kamu kuruluşları geliyor. O yüzden Türk Şeker ailesi bizim için çok değerli."

- 400 bin ton pancar işlenecek

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun ise Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya olmak üzere toplam 7 ilde pancar ekimi yaptırdıklarını belirterek, "7 ilde toplam 70 bin dönüm alanda 1290 çiftçi ailesine pancar ekimi yaptırılarak 445 bin ton pancar tesellüm edilecek ve yaklaşık 400 bin ton pancar işlenecek. Buna karşılık olarak 50 bin ton kristal şeker ile yan ürün olarak 120 bin ton yaş pancar posası ile 18 bin ton melas elde edilecektir. Fabrikamız üretimiyle ülke ekonomisine yaklaşık 900 milyon lira katma değer sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından şeker pancarı yüklü kamyon kantara çıkarılarak ilk alım gerçekleştirildi.

