TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Kastamonu Belediyesini ziyaret etti:

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kastamonu'nun 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği yaptığına işaret ederek, "Kastamonu ile çok güçlü bağlarımız oldu, bu bağların kopmaması ve üzerine koyarak süreklilik arz etmesi bizler için önemli." dedi.

Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile ünlü Kazak şair Mukağali Makataev'in "Son Turnalar Giderken" kitabının tanıtımı için Kastamonu'ya gelen Kazakistan heyeti, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov başkanlığında Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret etti.

Kaseinov, ziyarette yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kendileri ve Türk kültür dünyası için önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin Türk dünyası tarafından tanındığını belirten Kaseinov şöyle devam etti:

"2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği yapan Kastamonu ile çok güçlü bağlarımız oldu, bu bağların kopmaması ve üzerine koyarak süreklilik arz etmesi bizler için önemli. Bu kültürel etkileşim ve birikimi koordineli çalıştığımız UNESCO'ya da taşıyacağımızı belirtmek isterim. Kastamonu'da ortak paydalarımızın oluşması adına, gerek Kastamonulu yetenekli sanatçılarımız olsun gerekse kendi bünyemizdeki sanatçılarımızın çizimlerinden yararlanarak anıtlar, heykeller yapılabilir."

Birlikte yapılacak çalışmaların önemine değinen Kaseinov, "Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ekonomik, kültürel iş birliği ve kardeşlik kavramlarının ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu kavramları da Kastamonu şehrinin dinamikleri ile istişare ederek geliştireceğiz." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu da Kaseinov'a ziyareti için teşekkür ederek, "Karşılıklı fikir alışverişine büyük önem veriyoruz. Bu da güzel projelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ekonomik, kültürel iş birliği ve kardeşlik vurgusu bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kastamonu'muzun Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu unutturmamak adına çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

