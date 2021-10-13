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TürkTraktör üretim ve ihracatını artırarak yoluna devam ediyor

13.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firmanın Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli: - "Türkiye'de satılan her iki traktörden biri TürkTraktör çatısı altında üretiliyor. Eylül sonu itibarıyla üretimde 35 bin adede ulaştık. Bu üretimle geçen yılın ilk 9 ayına göre üretim adedimizi yüzde 60'ın üzerinde artırma başarısını elde ettik. İç piyasa satışlarında da yüzde 80'lerin üzerinde bir artış gerçekleştirdik" - "Türkiye'nin traktör ihracatının yüzde 90'ını biz gerçekleştiriyoruz. Bizim ihracatımız 9'uncu ay sonu itibarıyla 11 bin adedi geçti. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 15 bin adedin üzerine çıkacağını şimdiden görüyoruz. Türkiye'nin toplam traktör ihracatının ise 17-18 bin seviyesinde olması öngörülüyor"

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin traktör üretim ve ihracatında öncü firması TürkTraktör, ocak-eylül döneminde üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'tan fazla artırdı, ihracatta ise 11 bin adedi geçti.

TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde tarımsal üretimin daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Canbeyli, TürkTraktör'ün de 1954'ten beri en yeni teknolojilerle donatılmış traktörleri ürettiğini belirterek, çiftçilerin bir aplikasyon üzerinde tarımsal faaliyetlerine destek olabilecek uygulamaları geliştirdiklerini ifade etti.

Türkiye traktör pazarının 2018-2019 döneminde daraldığını ancak 2020 yılında yeniden yükselişe geçtiğini dile getiren Canbeyli, şöyle devam etti:

"Türkiye traktör pazarı, 2020 yılında 45 bin seviyelerine yükseldi. Bu yıl da Türkiye traktör pazarının 60-65 bin seviyesinde olmasını bekliyoruz. Türkiye, traktörde önemli bir pazar. Hindistan, ABD ve Çin'den sonra Türkiye dünyanın dördüncü büyük pazarı. Özü itibarıyla bir tarım ülkesiyiz. Biz de TürkTraktör olarak bu büyük pazar içinde önemli yer tutuyoruz. Türkiye'de satılan her iki traktörden biri TürkTraktör çatısı altında üretiliyor. Eylül sonu itibarıyla üretimde 35 bin adede ulaştık. Bu üretimle geçen yılın ilk 9 ayına göre üretim adedimizi yüzde 60'ın üzerinde artırma başarısını elde ettik. İç piyasa satışlarında da yüzde 80'lerin üzerinde bir artış gerçekleştirdik."

- "Türk mühendislerin geliştirdiği traktörleri ABD'ye ihraç ediyoruz"

Canbeyli, Türkiye'nin, traktör ve ekipman ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ocak-eylül döneminde yüzde 25'in üzerinde artış kaydettiği bilgisini verdi.

Bu başarıyı artırarak sürdürmek istediklerini belirten Canbeyli, şunları kaydetti:

"TürkTraktör olarak Türkiye'nin traktör ihracatının yüzde 90'ını biz gerçekleştiriyoruz. Bizim ihracatımız 9'uncu ay sonu itibarıyla 11 bin adedi geçti. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 15 bin adedin üzerine çıkacağını şimdiden görüyoruz. Türkiye'nin toplam traktör ihracatı ise 17-18 bin seviyesinde görülüyor. Biz ihracatta aslında hedeflerimize paralel gidiyoruz. Yıla başlarken de bu rakamları öngörüyorduk. Amacımız bu rakamları daha üst seviyeye çıkarmak. Dünya pazarında da bir büyüme söz konusu. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine ciddi büyüme var. Bu pazarlar çok zor. Talepleri yüksek olan çiftçiler. İhracatın yüzde 80'inden fazlası bu iki bölgeye gerçekleştiriliyor."

Ahmet Canbeyli, Türkiye'den bu alanda 130 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

Dünyadaki en büyük pazarlardan birinin ABD olduğunu söyleyen Canbeyli, "Kullanılan teknoloji de en yüksek teknolojilerden. Ankara fabrikamızda üretilen, Türk mühendislerin geliştirdiği traktörleri ABD'ye ihraç ediyoruz. Avrupa'ya ise bir üst emisyon motorlara sahip traktörleri gönderiyoruz." dedi.

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