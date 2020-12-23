YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında kaybetti

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 15:55 | Son Güncelleme

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, deplasmanda oynadığı erteleme maçında Nevşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.Sigorta Shop Kadınlar 1.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında kaybetti

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, deplasmanda oynadığı erteleme maçında Nevşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 8. Haftasında oynaması gereken ancak takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ertelenen Nevşehir Belediyesor maçını bugün oynadı. Güçlü rakibi önünde istediğini bulamayan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji setlerde rakibine 25-21, 25-20 ve 25-15 sayılar ile boyun eğerken salondan 3-0 mağlup ayrıldı.
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Kayseri ekibi bu sonuç ile birlikte 9 puan ile 9. Sırada kaldı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hisar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.