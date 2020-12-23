Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında kaybetti

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, deplasmanda oynadığı erteleme maçında Nevşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 8. Haftasında oynaması gereken ancak takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ertelenen Nevşehir Belediyesor maçını bugün oynadı. Güçlü rakibi önünde istediğini bulamayan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji setlerde rakibine 25-21, 25-20 ve 25-15 sayılar ile boyun eğerken salondan 3-0 mağlup ayrıldı.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Kayseri ekibi bu sonuç ile birlikte 9 puan ile 9. Sırada kaldı.



