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Türlü ve menemen için bahçelerde son sebzeler toplanılıyor

VAN HABERLERİ  | 07.10.2020 09:26 | Son Güncelleme

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Van’da bulunan bahçelerdeki son sebzeler hamaratlı ev hanımlarının kışlık olarak hazırlanmak üzere türlü ve melemen için toplanmaya başlandı.Van’ın merkez Edremit ilçesine bağlı Terzioğlu, Şamranaltı ve Kale mahallerinde çiftçiler tarafından ekilen sebze bahçelerinin son zamanlarda kışlık menemen ve türlü hazırlayan vatandaşların uğrak yeri oldu.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Van’da bulunan bahçelerdeki son sebzeler hamaratlı ev hanımlarının kışlık olarak hazırlanmak üzere türlü ve melemen için toplanmaya başlandı.
Van’ın merkez Edremit ilçesine bağlı Terzioğlu, Şamranaltı ve Kale mahallerinde çiftçiler tarafından ekilen sebze bahçelerinin son zamanlarda kışlık menemen ve türlü hazırlayan vatandaşların uğrak yeri oldu. Vatandaşlardan Mustafa Atay (32) her yıl bu mevsimde çiftçilerin kendi tarlalarında ekmiş olduğu bahçelere ailemizle birlikte geldiklerini söyledi. Burada tamamen doğal olarak yetiştirilen sebzeleri kendi elleri ile kopartıp taze bir şekilde evlerimize götürdüklerini ifade eden Atay, "Daha sonra kış aylarında tüketilmesi için cam kavanozlara doldurularak menemen ve türlü olarak hazırlıyoruz. Kışın hormonlu sebze yemektense bu yöntemi tercih ediyoruz. Hem doğal besleniyoruz hem de bütçemiz için daha ekonomik oluyor. Yılarca anne ve büyüklerimizden bu şekilde kış hazırlığı yapıyoruz" dedi.
Bahçe sahibi Ramazan Yıldız (52), yıllardır çiftçilik yaptığını ifade ederek, "Her yıl en az 4 dönüm sebze bahçesi ekiyorum. Bahçemizde domates, biber, yeşil fasulye, patlıcan ve diğer yeşillik ürünlerini yetiştiriyorum. Vatandaşlarda kendileri gelip sebzeleri kendi elleriyle kopartıp evlerine götürüyorlar. Kesinlikle yabancı ilaç veya gübre kullanmıyorum. Tamamen doğal hayvan gübresi kullanıyoruz. Vatandaşlar da doğal ürün olduğu için talep oldukça fazla oluyor. Toptancılar ürün vermiyorum. Tamamen dar gelirli vatandaşlar gelip ihtiyacı kadar bahçeden toplayıp uygun bir fiyatla evine götürüyorlar" dedi.

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