TÜRMOB, mali müşavirlerin sorunlarının çözülmesini talep etti:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), salgından en çok etkilenen meslek gruplarından biri olan mali müşavirlerin, devlet tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde verilen desteklerden faydalandırılmasını istedi.

TÜRMOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 87. Başkanlar Kurulu Toplantısı, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu başkanlığında ülke genelindeki 77 serbest muhasebeci mali müşavir ve 8 yeminli mali müşavir odasının katılımı ile Birliğin Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada, ilgili odaların başkanlarının mutabakatıyla hazırlanan ve Genel Başkan Kartaloğlu tarafından paylaşılan toplantı sonuç bildirisine de yer verildi.

Bildiride, işletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devlet gelirlerinin artırılmasına katkı sunan, hükümetin mali politikalarının tabana yayılmasına ve devlet kurumlarının işlemesine yardımcı olan muhasebe mesleği mensuplarının sorunlarının çözümü konusundaki taleplerin geciktirilmeden yerine getirilmesinin beklendiği kaydedildi.