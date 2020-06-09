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TÜRSAB’dan Başkan Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.06.2020 13:06 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

TÜRSAB’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın turizm sektörünün temsilcileri ile temasları devam ediyor. Son olarak Eskişehir ile birlikte Bilecik ve Kütahya’yı kapsayan TÜRSAB Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Kurul üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan Özgür Ersoy, TÜRSAB faaliyetlerine ve Korona virüs salgınının turizm sektörüne yansımalarına ilişkin Başkan Ataç’a bilgiler veri. Eskişehir turizmi, acente ve otellerin faaliyetleri, kentin tanıtımı gibi konuların ele alındığı ziyarette Başkan Ataç da “Eskişehir’imiz turizm açısından gün geçtikçe daha da değerli bir noktaya geliyor. Öte yandan turizm sektörünü derinden etkileyen bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu anlamda sektör temsilcileri ile bir arada olmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Eskişehir turizmi için tüm dinamikler ile birlikte çalışmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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