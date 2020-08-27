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Turuncu bayrak sertifika töreni yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 27.08.2020 12:58 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu tarafından, “Mekanda Erişim” kategorisinde 116 üniversite arasında ikincilik verilen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde sertifika ve bayrak teslim töreni gerçekleşti.Bilecik Şeyh Edebali Üniversite senato odasında gerçekleşen törende, Rektör Prof.

Yükseköğretim Kurulu tarafından, “Mekanda Erişim” kategorisinde 116 üniversite arasında ikincilik verilen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde sertifika ve bayrak teslim töreni gerçekleşti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversite senato odasında gerçekleşen törende, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, birim yetkililerine sertifika ve turuncu bayraklarını teslim etti. Törende Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi yetkililerine sertifika ve bayrakları teslim edildi.
Ayrıca bu sürece yapmış oldukları katkılardan dolayı Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na da teşekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Beydemir tarafından verildi.
"Hedefimiz uluslararası bir üniversite olmak"
Sertifika töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Beydemir, üniversitenin 116 üniversite arasında en çok bayrak almayı başaran ikinci üniversite olduğunu belirterek, "Engelsiz Üniversite Projesi kapsamında engelli öğrencilerinin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak, eğitim olanaklarından daha kolay faydalanmalarına imkân tanımak için yapılan çalışmaların önem. Yapılan bu çalışmaların daha iyi bir noktaya gelmesi ve sürdürülebilir olması lazım. Üniversitenin uluslararası bir üniversite olma hedefi doğrultusunda gerek eğitim gerekse sosyo-kültürel alanlarda ekip anlayışı ile çalışacağız" dedi.

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