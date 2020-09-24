YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Turuncu listeye bir çizik daha

Turuncu listeye bir çizik daha

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.09.2020 09:10 | Son Güncelleme

Turuncu kategoride aranan PKK-KCK terör örgütü üyesi "Baver-Çektar" kod adlı terörist Ahmet Herdem üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken Amasya’da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Turuncu listeye bir çizik daha

Turuncu kategoride aranan PKK-KCK terör örgütü üyesi "Baver-Çektar" kod adlı terörist Ahmet Herdem üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken Amasya’da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Erzincan’a götürülen terörist tutuklandı.
Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden şu açıklama yapıldı:
“Erzincan Valiliği olarak PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve halkımızın huzurlu bir yaşam sürmesi amacıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesi ile Amasya ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri ile beraber yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü adına Tunceli kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgüt içerisinde uzman sabotajcı olarak tanınan, yakalandığı esnada üzerinde bulunan el bombasının pimini çekerek intihar eylemi gerçekleştirmek isteyen, ilimiz ve Tunceli ilinde birçok EYP eyleminin planlayıcısı ve faaili olduğu tespit edilen, Erzincan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan görüşmelerde İstanbul iline Erzincan-Tunceli kırsalından eylem planlaması yapmak ve sabotaj eğitimi vermek amacıyla gittiğini beyan eden, Terör Arananlar Listesi Turuncu Kategoride bulunan Baver-Çektar kod A.H. (33) isimli örgüt mensubu iki adet sahte kimlik ile birlikte yakalanmış, ilimizde gömülü vaziyette sakladığı kullanmış olduğu uzun namlulu silah ve mühimmatı ele geçirilmiş ve 18.09.2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.
Ayrıca örgüt mensubuna yardım ve yataklık faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik operasyonel faaliyetler devam etmektedir.
Erzincan Valiliği olarak halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
En Çok Okunan Yerel Haberler
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
Doğrudan Ekim Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesi hayata geçti
Doğrudan Ekim Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesi hayata geçti
Burhaniye’de organik denetimi
Burhaniye’de organik denetimi
Kayseri’de eğitime hayırsever desteği
Kayseri’de eğitime hayırsever desteği

Erzincan Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:05
Öğle
12:19
İkindi
15:43
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Erzincan Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Güler Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesı Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Simitleriyle çeyrek asırdır ekmek mücadelesi veriyor
Simitleriyle çeyrek asırdır ekmek mücadelesi veriyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Harun Mutlu’dan Başkan Başsoy’a Ziyaret
Harun Mutlu’dan Başkan Başsoy’a Ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.