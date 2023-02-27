Tuşba Belediyesi deprem bölgesinde temizlik çalışması yapıyor

Tuşba Belediyesi, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yaşandığı ilk saatlerden itibaren Başkan Salih Akman’ın talimatlarıyla bölgeye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin koordinesinde çok sayıda destek personeli ile loder, vinç, damperli, çöp toplama aracı, kamyon, minibüs ve mobil çorba dağıtım aracından oluşan araç-gereç göndererek afetzedelere yardım elini uzattı.

Başkan Yardımcısı Necati Yertürk’ün öncülüğünde 2 temizlik aracıyla bölgede çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sorumluluk alanında biriken çöpleri kaldırıyor, cadde ve sokakları süpürüyor. Aynı zamanda geçici barınma alanlarında temizlik çalışması yürüten belediye ekipleri, böylece bölgedeki depremzedeler ve onlara yardım eden ekiplere hijyen anlamında önemli ölçüde destek vermiş oluyor.

Malatya’da yürütülen enkaz kaldırma ve konteyner kent kurulum çalışmalarına destek verdiklerini de dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Temizlik ekiplerimiz de cadde, sokak ve geçici barınma alanlarında temizlik çalışması yapıyor” dedi.

